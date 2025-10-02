На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На границе РФ и Казахстана возникли огромные очереди из грузовиков

«Ъ»: на границе России с Казахстаном стоят тысячи фур с грузами из Китая
Telegram-канал Mash

На российско-казахской границе образовались огромные очереди с грузами из КНР. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Ситуация на границе стала ухудшаться с середины сентября. По мнению перевозчиков, причиной этого стало стало более скрупулезное соблюдение властями Казахстана антироссийских санкций Запада. В настоящее время ими введен почти 100% таможенный досмотр фур с грузами двойного назначения, с подозрительными, подпадающими под санкции товарами. Грузам же, однозначно не подпадающим под санкции, для прохождения границы требуется три-пять дней.

Кроме того, жесткий контроль серого импорта введен и российской стороной. Грузовики проверяются от момента пересечения границы до выгрузки на рынках Москвы. Так, самарская таможня проводит крупномасштабные досмотры товаров, уже прошедших таможенную очистку в Казахстане.

Ситуацию с фурами также усугубили официальные праздники в Китае — День образования КНР и Праздник середины осени, во время которых закрываются все пункты пропуска на границе с Казахстаном.

23 сентября сообщалось, что на границе с Казахстаном застряли 7 тысяч фур, которые везли в Россию вещи и настольные игры.

Ранее в Казахстане объяснили увеличение времени досмотра грузов до трех суток.

Все новости на тему:
Санкции против России
