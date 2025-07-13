В Казахстане объяснили увеличение досмотра грузов до трех суток

Минфин Казахстана: усиленный досмотр фур связан с контролем за спецгрузами

Усиление досмотра фур связано с контролем за спецгрузами и выявлением запрещенных грузов. Об этом ТАСС заявила пресс-служба минфина Казахстана.

С середины июня казахстанские пограничники досматривают на пунктах пропуска 99% следующих в Россию грузов, что резко увеличило время, необходимое для пересечения границы — с 10 минут до трех суток.

В минфине Казахстана отметили, что усиленные меры досмотра не нарушают условия договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), поскольку он предполагает применение национального законодательства стран-частниц по введения единых стандартов экспортного контроля.

Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014 году. В союз входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия. Задачей союза названо обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между его странами-участницами. 11 декабря 2020 года Высший экономический совет ЕАЭС принял документ «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», в котором обозначены целевые направления дальнейшей интеграции внутри союза.

«В этой связи, согласно закону Республики Казахстан «О контроле специфических товаров», органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется контроль за перемещением специфических товаров», — заключили в казахстанском ведомстве.

До этого сообщалось, что Казахстан и Россия реализуют вместе 171 проект на сумму более $56 млрд.

Ранее Токаев направил письмо Трампу в связи с введением пошлин на казахстанские товары.