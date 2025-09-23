На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Без еды и туалета»: в Казахстане 7 тысяч фур застряли по пути в Москву

Mash: водители 7 тысяч фур застряли у границы с Казахстаном без еды и туалета
true
true
true
close
Telegram-канал Mash

На границе с Казахстаном застряли 7 тысяч фур, которые везли вещи и настольные игры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Большинство грузовиков наполнены одеждой, обувью, посудой и тканями. Еще 10 тягачей — настолками. Со слов перевозчиков, внутри находятся минимум 25к игр — по типу «Монополии», Dungeons & Dragons и «Мафии» — большая часть для любителей под заказ. Доставка одной такой машины обходится около $70к без учета груза», — говорится в публикации.

Отмечается, что водители стоят без еды, воды и туалета уже третью неделю. Задержка привела к проблемам с поставками на столичные рынки и в пункты ПВЗ. В итоге предприниматели теряют деньги и контракты.

До этого сообщалось, что на границе с Казахстаном стоят пять тысяч фур, которые должны доставить груз в Москву. Товары везут из Китая.

Ранее по Крымскому мосту приостановили движение автотранспорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами