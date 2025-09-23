«Без еды и туалета»: в Казахстане 7 тысяч фур застряли по пути в Москву

Mash: водители 7 тысяч фур застряли у границы с Казахстаном без еды и туалета

На границе с Казахстаном застряли 7 тысяч фур, которые везли вещи и настольные игры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Большинство грузовиков наполнены одеждой, обувью, посудой и тканями. Еще 10 тягачей — настолками. Со слов перевозчиков, внутри находятся минимум 25к игр — по типу «Монополии», Dungeons & Dragons и «Мафии» — большая часть для любителей под заказ. Доставка одной такой машины обходится около $70к без учета груза», — говорится в публикации.

Отмечается, что водители стоят без еды, воды и туалета уже третью неделю. Задержка привела к проблемам с поставками на столичные рынки и в пункты ПВЗ. В итоге предприниматели теряют деньги и контракты.

До этого сообщалось, что на границе с Казахстаном стоят пять тысяч фур, которые должны доставить груз в Москву. Товары везут из Китая.

Ранее по Крымскому мосту приостановили движение автотранспорта.