Министры финансов «Большой семерки» намерены усилить давление на РФ для поддержки Украины

Министры финансов G7 заявили об усилении давления на Россию для поддержки Киева
Главы министерств финансов стран «Большой семерки» (G7) договорились об усилении давления на Россию для поддержки Украины. Совместное заявление министров опубликовано на сайте правительства Канады.

В документе говорится, что после проведения 1 октября виртуальной встречи министры договорились значительно усилить давление на РФ. В частности, будут приняты меры для сокращения импорта российской нефти и введены новые санкции в отношении покупателей российских углеводородов.

По мнению министров финансов G7, увеличение давления на Россию ослабит ее возможности в конфликте на Украине и тем самым поможет Киеву.

2 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз изменит подход к санкциям против России. Вместо введения поэтапных санкций объединение хочет принять «гораздо более жесткие меры».

Ранее Еврокомиссия утвердила содержание нового пакета санкций в отношении РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
