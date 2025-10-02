На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Состояние Маска увеличилось до $500 млрд

Forbes: Маск стал первым человеком с состоянием $500 млрд
true
true
true
close
Amanda Perobelli/Reuters

Состояние американского предпринимателя Илона Маска достигло $500 млрд. Об этом сообщает журнал Forbes.

Таким образом, Маск стал первым человеком с состоянием в полтриллиона. Журнал напомнил, что еще в марте 2020 года его состояние оценивалось всего в $24,6 млрд, а уже спустя пять месяцев из-за стремительного роста акций компании Tesla предприниматель стал пятым человеком в истории, чье состояние достигло $100 млрд. В сентябре 2021 года состояние Маска оценивалось в $200 млрд, в ноябре 2021 года — в $300 млрд, в декабре 2024 года — в $400 млрд.

По прогнозам Forbes, при сохранении нынешней динамики, к марту 2033 года Маск может стать триллионером.

В рейтинге самых богатых людей мира вслед за Маском места занимают глава совета директоров Oracle Ларри Эллисон ($351,6 млрд), сооснователь Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($246,1 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($233,2 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($204,6 млрд).

5 сентября стало известно, что совет директоров американской компании Tesla предложил новую схему выплаты компенсационной премии гендиректору Илону Маску. Бизнесмен может получить $1 трлн, говорится в заявлении автопроизводителя, поданном в комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США.

Ранее Песков отреагировал на рассуждения о политическом убежище в РФ для Маска.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами