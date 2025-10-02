Состояние Маска увеличилось до $500 млрд

Состояние американского предпринимателя Илона Маска достигло $500 млрд. Об этом сообщает журнал Forbes.

Таким образом, Маск стал первым человеком с состоянием в полтриллиона. Журнал напомнил, что еще в марте 2020 года его состояние оценивалось всего в $24,6 млрд, а уже спустя пять месяцев из-за стремительного роста акций компании Tesla предприниматель стал пятым человеком в истории, чье состояние достигло $100 млрд. В сентябре 2021 года состояние Маска оценивалось в $200 млрд, в ноябре 2021 года — в $300 млрд, в декабре 2024 года — в $400 млрд.

По прогнозам Forbes, при сохранении нынешней динамики, к марту 2033 года Маск может стать триллионером.

В рейтинге самых богатых людей мира вслед за Маском места занимают глава совета директоров Oracle Ларри Эллисон ($351,6 млрд), сооснователь Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($246,1 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($233,2 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($204,6 млрд).

5 сентября стало известно, что совет директоров американской компании Tesla предложил новую схему выплаты компенсационной премии гендиректору Илону Маску. Бизнесмен может получить $1 трлн, говорится в заявлении автопроизводителя, поданном в комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США.

Ранее Песков отреагировал на рассуждения о политическом убежище в РФ для Маска.