Мэр Вашингтона Баузер предложила легализовать азартные игры для пополнения бюджета

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер предложила легализовать в городе азартные игры покер и блек-джек, чтобы увеличить доходы в бюджет на фоне прогнозируемого дефицита на сумму $1 млрд и шатдауна федерального правительства. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По информации издания, Баузер представила ряд законодательных инициатив, среди которых, кроме легализации в столице США популярных азартных игр, была заявлена борьба с незаконной уличной торговлей, а также смягчение барьеров в зонировании, которые могут повлиять на строительство доступного жилья. Отмечает, что предложение прозвучало на фоне возможного дефицита бюджета Вашингтона, а также накануне шатдауна, что спровоцировало массовое увольнение федеральных служащих.

1 октября федеральное правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли договориться по ряду статей расходов.

