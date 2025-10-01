На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Вашингтона Баузер предложила легализовать азартные игры для пополнения бюджета

WP: Вашингтон предлагает легализовать покер и блек-джек для пополнения бюджета
Jonathan Ernst/Reuters

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер предложила легализовать в городе азартные игры покер и блек-джек, чтобы увеличить доходы в бюджет на фоне прогнозируемого дефицита на сумму $1 млрд и шатдауна федерального правительства. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По информации издания, Баузер представила ряд законодательных инициатив, среди которых, кроме легализации в столице США популярных азартных игр, была заявлена борьба с незаконной уличной торговлей, а также смягчение барьеров в зонировании, которые могут повлиять на строительство доступного жилья. Отмечает, что предложение прозвучало на фоне возможного дефицита бюджета Вашингтона, а также накануне шатдауна, что спровоцировало массовое увольнение федеральных служащих.

1 октября федеральное правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли договориться по ряду статей расходов.

Ранее стало известно, как шатдаун в США повлияет на курс доллара.

