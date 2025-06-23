Дерипаска предсказал появление в России «новой Калифорнии»

Краснодарский край в будущем может превратиться в один из ведущих регионов страны по уровню экономики и качества жизни. Об этом заявил предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По словам Дерипаски, Кубань может стать «русской Калифорнией» — местом, где будет сосредоточена комфортная городская среда, безопасность и высокое качество жизни. Он отметил, что жители региона смогут работать по всей стране, при этом оставаясь жить на юге.

По его оценке, население Кубани в перспективе может вырасти до 15 млн человек, что втрое больше нынешнего уровня — на 1 января 2025 года в регионе проживает более 5,8 млн человек. Рост, по его словам, ожидается не только в городах, но и в сельской местности, где стоимость недвижимости уже значительно увеличилась.

Дерипаска подчеркнул, что при таком росте численности важно в первую очередь решать вопросы общественной безопасности, так как региону потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Он также отметил необходимость активного развития инфраструктуры, что сделает Кубань одним из самых комфортных регионов для жизни.

Бизнесмен сообщил, что власти края уже работают над решением транспортных и административных проблем. В частности, принято решение о создании нового административного центра для разгрузки Краснодара. Также продолжается перепроектирование аэропорта — его пропускную способность увеличивают в четыре раза. Вблизи будущего терминала планируется строительство новой «столицы» края.

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