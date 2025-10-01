На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили об уплате имущественных налогов

В распоряжении россиян осталось два месяца на уплату налогов на имущество
Depositphotos

Россиянам, имеющим в собственности земельные участки, недвижимость и автомобили, осталось два месяца на уплату имущественного налога за 2024 год. Об этом напоминает РИА Новости.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылать бумажные и электронные уведомления собственникам имущества. В них содержится информация о транспортном и земельном налогах, налоге на имущество физических лиц.

Кроме того, банковские вкладчики должны будут уплатить налог на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов в 2024 году превысила 210 тысяч рублей.

Все эти налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря.

30 сентября председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России необходимо ввести налоговый кешбэк для малообеспеченных семей с одним ребенком.

В России с 2026 года начнет действовать налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, учащимися на очной форме в высшем учебном заведении. Работающие родители смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума региона, таким образом снизив ставку с 13 до 6%.

Минфин предложил ввести НДФЛ в 30% для иноагентов.

