Акции «М.Видео» взлетели на 43%

Рост акций «М.Видео» превысил 43%, бумаги практически полностью отыграли падение
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Рост акций «М.Видео» в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 30 сентября, достиг 43,3% (до 83 рублей за штуку) на сообщениях СМИ об интересе иностранных инвесторов к допэмиссии компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что рост стоимости акций практически полностью отыграл падение в середине сентября, которое было вызвано новостями о размещении 1,5 млрд. обыкновенных ценных бумаг по открытой подписке.

30 сентября «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что крупнейший онлайн-ритейлер Китая JD.com может принять участие в допэмиссии «М.Видео». Собеседник, близкий к отечественной компании, отметил, что стороны также обсуждают размещение ассортимента китайской фирмы на сайте и в магазинах «М.Видео», а также развитие трансграничной торговли через онлайн-канал продаж ретейлера РФ.

22 сентября сообщалось, что стоимость акций «М.Видео» упала на 22% на фоне заявлений о допэмиссии. В пресс-службе компании заявили «Газете.Ru», что компания «внимательно оценивает состояние фондового рынка и рассматривает различные возможности для финансирования».

В июне акционеры «М.Видео» одобрили допэмиссию до 500 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей за ценную бумагу. Операцию планировалось провести по закрытой подписке. Теперь же совет директоров компании предложил утвердить открытую допэмиссию объемом 1,5 млрд акций. В настоящее время число акций ретейлера составляет 180 млн штук.

Ранее россиянам рассказали, куда вложиться в условиях снижения ставок по вкладам.

