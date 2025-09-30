На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ РФ представили символы для новой купюры в 500 рублей

Набиуллина: для оформления новой купюры в 500 рублей отобрали 16 символов СКФО
true
true
true
close
Пресс-служба Банка России/РИА Новости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о символах для новой 500-рублевой купюре. Об этом сообщает ТАСС.

«Для оформления новой купюры достоинством 500 рублей эксперты отобрали 16 символов СКФО (Северо-Кавказского федерального округа. — «Газета.Ru») и 5 символов Пятигорска», — поделилась она.

О подготовке новой купюры номиналом 500 рублей стало известно 23 сентября.

По словам заместителя председателя ЦБ Сергея Белова, новая купюра сохранит сиренево-фиолетовую цветовую гамму, как и прежние банкноты этого номинала, что облегчит распознавание номиналов.

25 сентября зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов рассказал «Газета.Ru», что в России не появится купюра номиналом 10 тысяч рублей, поскольку бумажные деньги скоро вытеснит цифровой рубль.

Однако ЦБ продолжает обновлять действующие номиналы купюр, подчеркнула в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета ГД по экономической политике Надежда Школкина.

Ранее в ЦБ оценили идею разместить российский флаг на новых банкнотах.

