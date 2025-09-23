На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Центробанке сообщили о подготовке новой купюры номиналом 500 рублей

ЦБ: новая купюра в 500 рублей будет сиренево-фиолетовой и с символами Пятигорска
Depositphotos

Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

Белов отметил, что новая «пятисотка» будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску. В 2022 году региональная рабочая группа сформировала предварительный список достопримечательностей для будущей банкноты, однако проект временно приостановили, чтобы завершить выпуск обновленной 1000-рублевой купюры.

По его словам, новая купюра сохранит сиренево-фиолетовую цветовую гамму, как и прежние банкноты этого номинала, что облегчит распознавание номиналов.

Сейчас ЦБ приступает к следующему этапу — выбору символов для банкноты. В конце сентября планируется заседание Консультативного совета, который определит перечень объектов. После этого список вынесут на общественное онлайн-голосование.

В апреле Белов сообщал, что Банк России в следующем году приступит к работе над купюрами номиналом 10 и 50 рублей. Он напомнил, что сроки выпуска в обращение модернизированных купюр этих номиналов сдвинулись из-за того, что ЦБ изменил подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов, пояснил зампред.

Ранее в ЦБ оценили идею разместить российский флаг на новых банкнотах.

