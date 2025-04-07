В ЦБ оценили идею разместить российский флаг на новых банкнотах

Центробанк России может разместить российский флаг на новых банкнотах. Об этом заявил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Василий Прокофьев, передает РИА Новости.

С инициативой насчет флага выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития, направив обращение в Банк России. Отвечая на него, Прокофьев рассказал, что предложение экспертов «будет рассмотрено при разработке новой модификации банкнот». При этом представитель Центробанка отметил, что «внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения» потребует выпуска новой модификации банкнот.

В начале апреля заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов заявил, что ЦБ начал работать над обновлением дизайна банкноты номиналом 500 рублей, в следующем году приступит к работе над купюрами номиналом 10 и 50 рублей.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов говорил, что выпуск новых пятитысячных купюр в России является необходимой мерой. По его словам, банкноты оснащены современной защитой от подделок, что делает их надежными и безопасными. Эксперт также обратил внимание, что на новых купюрах изображены достопримечательности федеральных округов, — а это хороший способ познакомить людей с наследием российских регионов.

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