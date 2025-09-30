На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕЭК временно обнулила ввозные пошлины на топливо

ЕЭК временно обнулила ввозные пошлины на бензин и дизельное топливо
Global Look Press

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) временно обнулил ввозные пошлины на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Об этом говорится в сообщении комиссии.

«Совет ЕЭК принял решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, топлива для реактивных двигателей и прочих газойлей сроком по 30 июня 2026 года включительно», — заявили в ЕЭК.

Евразийская экономическая комиссия — исполнительный орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в состав которого входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Одним из ключевых направлений работы ЕЭК является развитие межрегионального торгово-экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС.

До этого сообщалось, что дефицит топлива привел к появлению огромных очередей на заправках в Хабаровском крае. Автомобили выстраиваются на заправках еще до их открытия. Многие АЗС в Советско-Гаванском и Ванинском районах вынуждены приостановить работу, так как им нечего продавать.

Ранее в России стоимость топлива подскочила на 22%.

