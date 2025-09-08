На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Треть крупных банков в России снизили ставки по вкладам

«Финуслуги»: семь из двадцати крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Семь из двадцати крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам сроком 1,5 года в первую неделю сентября. Об этом пишет ТАССиздание со ссылкой на данные портала «Финуслуги».

Только один из топ-20 российских банков повысил ставки по вкладам. Еще 12 оставили их неизменными.

Средняя ставка по вкладам на полтора года в России опустилась с 11,03% до 10,62%, при этом ставка по вкладам на три года снизилась за неделю лишь с 9,67 до 9,62%. Средние ставки по трехмесячным вкладам также упали, но на 0,13% и составили 15,59%. Для вкладов на полгода показатель снизился с 13,69% до 13,49% годовых соответственно.

Сейчас минимальная ставка по вкладу на три года в РФ составляет 5,7%, максимальная — 18,5%.

25 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18%. Регулятор пояснил свое решение тем, что инфляционное давление в стране, включая его устойчивую часть, снижается быстрее, чем ожидалось. Одновременно темпы роста внутреннего спроса ослабевают, а экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного развития.

Позднее Центробанк РФ сообщил, что максимальная ставка по вкладам в рублях в августе снизилась до 15,7%.

Ранее экономист Перелешин допустил резкое снижение ключевой ставки Банка России.

