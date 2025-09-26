Крупные российские банки уличили в нарушении обязательств

Некоторые крупные банки в РФ не держат обещания сохранить повышенные ставки по вкладам. Об этом написало издание «Известия».

Как выяснили журналисты, банки снижают ставки по вкладам раньше, чем обещалось при его открытии. Такие шаги незаконны и в случае, если срок и ставка были прописаны в договоре, и в случае, если устные обещания консультантов не выполняются. В последнем случае клиентам сложнее отстоять свои права, однако, согласно законодательству, такая практика является недобросовестной и может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

Тем не менее, если вклад открывается по нефиксированной ставке, ее снижение является законным, поэтому эксперты посоветовали россиянам открывать вклад по фиксированной ставке, чтобы уменьшить риски снижения доходов по вкладам.

До этого сообщалось, что семь из двадцати крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам. Это связано со снижением ключевой ставки.

Ранее экономист оценил, на сколько упадут ставки по вкладам после решения ЦБ.