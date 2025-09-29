На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стоимость золота обновила исторический максимум

Биржевая цена золота достигла нового исторического рекорда в $3850 за унцию
Umit Bektas/Reuters

Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, впервые превысив $3850. Об этом говорится на сайте биржи Comex.

По данным на 14:15 по московскому времени, цена на золото составляла $3851,6 за тройскую унцию (+0,72%). При этом уже через 15 минут стоимость золота ускорила рост до $3853,5 за тройскую унцию (+0,77%).

Предыдущий рекорд в ценах на золото был установлен 22 сентября, когда стоимость фьючерса впервые превысила $3750.

До этого эксперты заявили, что к концу текущего года цена золота может превысить $4 тысяч за унцию из-за ухудшения геополитической обстановки и жесткой политики ФРС.

Отмечается, что золото может подорожать в случае торговой войны между США и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке. При таком развитии событий инфляция в США вырастет, и ФРС придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддержать ставку на высоком уровне.

Ранее россиянам рассказали, что делать при взлете цен на золото.

