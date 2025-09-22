Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, впервые превысив $3750. Об этом говорится на сайте биржи Comex.

В 09:44 по московскому времени цена на золото составляла $3751,4 за тройскую унцию (+0,54%). При этом спустя пять минут стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3753,4 за тройскую унцию (+0,6%).

15 сентября биржевая стоимость золота превысила $3720 за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3722,2 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

До этого эксперты заявили, что к концу текущего года цена золота может превысить $4 тыс. за унцию из-за ухудшения геополитической обстановки и жесткой политики ФРС.

Отмечается, что золото может подорожать в случае торговой войны между США и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке. При таком развитии событий инфляция в США вырастет, и ФРС придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддержать ставку на высоком уровне.

