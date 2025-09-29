В Белоруссии на выставке представили коллекцию одежды от бренда Aurus

На выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске представлена коллекция одежды, обуви и сумок под брендом Aurus. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналистов, цены на сумки варьируются от 400 тыс. до 2,6 млн рублей. При этом спортивные костюмы будут стоить до 50 тыс. рублей.

Генеральный директор компании Aurus Collection Ольга Сушко в кулуарах выставки рассказала, что основной акцент спортивной коллекции направлен на олимпийских спортсменов. По ее словам, из-за того, что российским спортсменам не разрешают выступать под флагом РФ, было принято решение использовать бренд Aurus из-за того, что именно на такой марке машины передвигается президент России Владимир Путин и этот факт знают во всем мире.

По словам Сушко, все модели будут дорабатываться, и дизайн будет разным, однако на выставке представлены комплекты в сером и черном цвете. Гендиректор добавила, что стоимость на casual-коллекцию будет выше, однако точное ценообразование еще не утверждено. Помимо этого, на «Иннопром. Беларусь» была представлена только мужская коллекция одежды, женская линейка на данный момент разрабатывается.

Одежду Aurus Collection планируют продавать на территории России.

Ранее в Минске представили предсерийный автомобиль «Атом».