Кол-центры могут закрыться в России из-за удорожания звонков

«Ведомости»: маркировка звонков может привести к закрытию кол-центров в РФ

Новые правила маркировки телефонных звонков могут привести к массовому закрытию кол-центров в России. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на обращение Ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89» к президенту РФ Владимиру Путину.

Ассоциация рассказала, что получила как минимум 18 заявлений от своих участников о закрытии кол-центров по всей стране, которые помогают проводить социологические опросы. «Группа 7/89» объединяет компании из 32 городов РФ и проводит около 55% всего объема телефонных опросов в стране, в том числе для государственных и частных заказчиков.

Там заявили, что новые правила обязательной маркировки всех звонков, вступившие в силу с 1 сентября, приведут к резкому росту себестоимости телефонных соединений в 5–20 раз. В прошлом году 46 компаний ассоциации совершили 5,7 млрд звонков, опрашивая население, при этом практически все операторы сотовой связи ввели оплату за каждый вызов, вне зависимости от его успешности, говорится в обращении.

Кол-центры, как отметили авторы обращения, помогают региональным отделениям партий формировать пул сторонников и внимание граждан к выборам. Проводимые ими опросы фиксируют отношение к повестке, инициативам и программам кандидатов.

Ассоциация предложила запретить взимать плату с социологических компаний за звонки продолжительностью менее трех секунд и не штрафовать их за опросы без согласия респондентов.

С 1 сентября операторы связи обязаны предоставлять данные об источнике исходящих звонков, если они инициированы юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Эти данные должны отображаться на экранах мобильных телефонов принимающих абонентов.

Ранее сообщалось, что операторы блокируют звонки от юрлиц вместе со спамом.