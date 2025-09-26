ЦБ назначил первое заседание по ключевой ставке в 2026 году на пятницу 13-е

Банк России опубликовал календарь решений по ключевой ставке на 2026 год, первое заседание состоится 13 февраля.
Из календаря следует, что в следующем году запланировано восемь заседаний совета директоров ЦБ по ключевой ставке.
При этом до конца 2025-го регулятор проведет еще два заседания — 24 октября и 19 декабря.
ЦБ на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением.
Эксперты назвали решение Центробанка осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%. Российский фондовый рынок отреагировал на решение Банка России падением. Почему ЦБ решил именно так и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в Центробанке рассказали, как снижение ключевой ставки повлияет на кредитные условия.