Центробанк направил в Госдуму обновленный проект кредитной политики на три года

Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшие годы. Об этом сообщил ЦБ на своем сайте.

В этом документе регулятор разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на 2026–2028 годы.

Проект ранее был направлен на рассмотрение в правительство и президенту.

По сравнению с первым проектом в документе учтено решение о ключевой ставке, добавлен календарь решений по ставке в следующем году, обновлена статистическая и иная информация.

До этого председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор оценивает проект бюджета на 2026–2028 годы как дезинфляционный, но ожидает краткосрочного роста цен в результате повышения ставки НДС с 20 до 22%.

Ранее Трамп заявил, что экономика России «катится к чертям».