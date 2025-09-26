Юрист рассказала, что грозит работодателям за неповышение зарплат до МРОТ

Работодателям, которые не повышают заработную плату сотрудников до минимального уровня оплаты труда (МРОТ), может грозить штраф по статье КоАП России «Нарушение трудового законодательства». Об этом «Москве 24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

По ее словам, его размер для должностных лиц штраф составляет от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических — от 30 до 50 тыс. Наказание могут назначить за каждого работника, зарплата которого ниже МРОТ. Шайдуллина посоветовала таким работникам сначала поговорить с начальством о повышении зарплаты, если это не поможет — пожаловаться в инспекцию труда и прокуратуру.

«МРОТ устанавливается на федеральном уровне, и это означает, что все работодатели должны будут повысить минимальный размер оплаты труда для своих сотрудников. Вне зависимости от того, коммерческая это организация или бюджетная», — добавила она.

Эксперт уточнила, что МРОТ устанавливается за полный рабочий день.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин до этого говорил, что минимальный размер оплаты труда с января 2026 года вырастет в России более чем на 20% и составит 27 093 рубля.

