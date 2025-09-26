Стало известно, у кого из россиян самые низкие зарплаты

HeadHunter: зарплаты воспитателей входят в рейтинг самых низких в РФ в 2025 году

Зарплатные предложения для российских воспитателей входят в рейтинг одних из самых низких по стране в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня воспитателя 27 сентября.

Средняя предлагаемая зарплата воспитателям и няням в России за 8,5 месяца 2025 года составила 47,4 тыс. рублей. За год она выросла на 16%, однако остается ниже ожиданий соискателей на 2,9 тыс. рублей.

Среди регионов заработные платы воспитателям выше рынка сейчас готовы предложить в Москве (79,2 тыс. рублей), Сахалинской области (57,5 тыс. рублей), Якутии (56,1 тыс. рублей), Приморском крае (55,6 тыс. рублей) и Московской области (55,1 тыс. рублей).

Однако ожидания самих воспитателей не отстают и где-то превосходят эти показатели. Самый большой разрыв наблюдается в Саратовской области (12,2 тыс. рублей), Орловской области (12 тыс. рублей), Ставропольском крае (11,8 тыс. рублей), Калужской области (10,9 тыс. рублей), Татарстане (10,2 тыс. рублей).

С января по сентябрь в России было открыто 19,7 тыс. вакансий для воспитателей и нянь. Самый высокий спрос традиционно приходится на Москву — 5,8 тыс. предложений или 29%, Санкт-Петербург — 2,6 тыс. или 13%, Московскую область — 1,5 тыс. или 7%, Краснодарский край — 850 или 4%, Свердловскую область — 790 или 4%.

«В целом по России дефицита воспитателей не наблюдается. На 1 вакансию приходится 7 резюме, что считается умеренной конкуренцией (норма 4,0–7,9). Однако в ряде регионов напряженная ситуация с кадрами сохраняется. Наиболее сильная нехватка воспитателей наблюдается в Ленинградской области — всего 2,6 резюме на вакансию, Нижегородской области — 3,7, Ульяновской области — 3,9. Кроме того, на нижней границе нормы находится конкуренция в Липецкой и Тамбовской областях, поэтому при поиске воспитателей работодатели могут испытывать сложности», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что работодатели ожидают от воспитателей наличия таких навыков, как обучение и развитие, детская психология, работа в команде, грамотная речь, любовь к детям, ответственность, уход за ребенком, навыки межличностного общения, организаторские навыки, умение работать в команде и коллективе. В редких случаях требуется, например, знание английского языка, возрастной и когнитивной психологии, умение готовить и организовывать учебный процесс.

