Экономист объяснил необходимость выпуска новых банкнот в России

Выпуск новых пятитысячных купюр в России является необходимой мерой. Такое мнение в интервью RT высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, банкноты оснащены современной защитой от подделок, что делает их надежными и безопасными.

«В условиях развития технологий мошенники постоянно совершенствуют свои методы подделки денег, поэтому Центробанку необходимо быть на шаг впереди и регулярно обновлять средства защиты банкнот. Кроме того, это естественный процесс обновления денежного оборота», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что на новых купюрах изображены достопримечательности федеральных округов, — а это хороший способ познакомить людей с наследием российских регионов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные отделения Банка России в Алтайском и Пермском краях, в регионах РФ стали появляться новые купюры номиналом 5000 рублей. Их количество пока не разглашается.

На банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: на аверс нанесена стела «Европа — Азия», на реверс — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

В ЦБ подтвердили, что новые купюры содержат усиленный защитный комплекс.

Ранее сообщалось, что россияне смогут выбрать новый дизайн банкноты в тысячу рублей.