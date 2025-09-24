На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ планируют модернизировать 1000-рублевую купюру

ЦБ планирует выпустить модернизированную 1000-рублевую купюру в 2025 году
Depositphotos

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов рассказал в интервью РИА Новости, что Центробанк планирует выпустить модернизированную купюру в 1000 рублей до конца 2025 года.

«Мы идем по плану... Мы планируем представить обновленную тысячную купюру в конце года <...> Концептуальный дизайн банкноты одобрен советом директоров. В нем отражены основные символы, а также объекты второго и третьего плана, которые скомпонованы уже с учетом технологии печати и защитных признаков», — поделился Белов.

Он добавил, что обновленные банкноты будут поступать в оборот постепенно, пока полностью не заменят купюры образца 1997 года.

Накануне Белов говорил, что Банк России не планирует выпуск пластиковых банкнот.

В мире полимерные банкноты в основном обращаются в странах с жарким и влажным климатом. Для России это нецелесообразно, подчеркнул зампред ЦБ.

Бумажные банкноты обладают более совершенным защитным комплексом, который невозможно создать на полимере, отметил он.

Ранее эксперты рассказали россиянам о выгоде акции по обмену монет на бумажные деньги.

