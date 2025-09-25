В Роспатенте отметили попытки ушедших компаний сохранить за собой ниши

Покинувшие Россию компании стремятся сохранить за собой ниши, пока на рынок РФ пытаются выйти предприятия из других стран. Об этом рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Роспатента Юрий Зубов, сообщает ТАСС.

«Ушедшие компании стараются сохранить за собой ниши, а какие-то страны и их бизнес приходят в нашу сторону впервые. Так, мы видим растущий интерес на регистрацию объектов интеллектуальной собственности страны компаний из Китая», — отметил Зубов.

Он добавил, что в России растет число отечественных брендов, а общий объем вложений в интеллектуальную собственность увеличился почти на четверть, достигнув 2,3 трлн рублей.

22 сентября стало известно, что компания Chanel, которая весной 2022 года остановила поставки и закрыла свои бутики в России, подала заявки на регистрацию товарных знаков Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete.

Товарные знаки регистрируются по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — парфюм и туалетная вода.

Ранее российская сеть магазинов возобновила продажи товаров брендов Zara, Bershka, Oysho и других.