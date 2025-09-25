На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Роспатенте отметили попытки ушедших компаний сохранить за собой ниши

Роспатент: покинувшие РФ компании стремятся сохранить за собой ниши
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Покинувшие Россию компании стремятся сохранить за собой ниши, пока на рынок РФ пытаются выйти предприятия из других стран. Об этом рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Роспатента Юрий Зубов, сообщает ТАСС.

«Ушедшие компании стараются сохранить за собой ниши, а какие-то страны и их бизнес приходят в нашу сторону впервые. Так, мы видим растущий интерес на регистрацию объектов интеллектуальной собственности страны компаний из Китая», — отметил Зубов.

Он добавил, что в России растет число отечественных брендов, а общий объем вложений в интеллектуальную собственность увеличился почти на четверть, достигнув 2,3 трлн рублей.

22 сентября стало известно, что компания Chanel, которая весной 2022 года остановила поставки и закрыла свои бутики в России, подала заявки на регистрацию товарных знаков Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete.

Товарные знаки регистрируются по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — парфюм и туалетная вода.

Ранее российская сеть магазинов возобновила продажи товаров брендов Zara, Bershka, Oysho и других.

