На Западе хотят ввести минимальные цены на редкоземельные металлы

Лидеры стран большой семерки и Евросоюза хотят ввести минимальные цены на редкоземельные металлы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Таким образом страны Запада пытаются стимулировать их производство.

По информации собеседников агентства, официальные лица G7 и ЕС «обсуждают возможность установления минимального уровня цен, подкрепленного государственными субсидиями, которые США недавно ввели для стимулирования внутреннего производства».

Отмечается, что Вашингтон ведет переговоры со странами G7 и ЕС с целью предотвращения демпинга цен на металлы, включая тарифы, минимальные цены и прочие шаги. Одним из ключевых в повестке является вопрос об ужесточении регулирования иностранных инвестиций в критически важные материалы, чтобы «избежать ухода компаний в Китай».

8 сентября заместитель министра экономики, член управляющего совета Американо-Украинского инвестиционного фонда Егор Перелыгин сообщал, что Украина предложит США промышленные отходы в рамках ресурсной сделки.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Согласно документу, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий в первые десять лет будут направлены на восстановление страны. Управление фондом будет вестись на равной основе.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.