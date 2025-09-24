На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестован бенефициар «Корпорации СТС»

Суд отправил под стражу бенефициара «Корпорации СТС» Боброва
Руслан Кривобок/РИА Новости

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге заключил под стражу бизнесмена и бенефициара коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексея Боброва по делу о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, предприниматель будет находиться под арестом до 15 ноября.

24 сентября екатеринбургский суд также отправил под стражу председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных, которая является фигурантом дела о мошенничестве.

Накануне сообщалось, что ее, а также владельца компании «Облкоммунэнерго» (входит в «Корпорацию СТС») Алексея Боброва, задержали и доставили в Екатеринбург, а в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров «Облкоммунэнерго» и изъяты документы.

Кроме того, правоохранители задержали и. о. главы Объединенной теплоснабжающей компании, являющейся дочерней компанией «Облкоммунэнерго», Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.

Генеральная прокуратура требует обратить в доход государства имущество ответчиков — 75% акций компании «Облкоммунэнерго». Среди ответчиков по соответствующему иску Генпрокуратуры значатся бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, а также вице-губернатор региона Олег Чемезов и его бывшая супруга Ирина Чемезова.

Ранее топ-менеджера ГК «Компьюлинк» осудили за мошенничество.

