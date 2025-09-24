На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут запретить работу некоторых рекламных компаний

В Госдуме хотят запретить работу рекламных компаний, контролируемых из-за рубежа
Депутаты Государственной думы разработают законопроект, который запретит работать в России рекламным компаниям, контролируемым из-за рубежа. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Он обратил внимание, что с 1 марта 2026 года в РФ вступит в силу закон о регулировании в стране деятельности исследовательских компаний, занимающихся анализом потребительских рынков.

«В подобном регулировании нуждается и рекламный рынок, который в сложившихся условиях также становится источником данных для иностранцев. Поэтому мы приступаем к разработке аналогичного закона, который запретит работу в РФ рекламных компаний, которые контролируются из-за границы», — написал Горелкин.

В сентября в России запретили рекламу на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской или террористической, а также на заблокированных площадках.

Ранее опрос показал, что большинство россиян верят в мифы о рекламе и маркетинге.

