Большинство россиян верят в мифы о рекламе и маркетинге

Исследование платформы Calltouch показало, что более 80% россиян верят в мифы о рекламе и маркетинге. Виктория Одинцова, директор по маркетингу Calltouch, развеяла основные заблуждения и рассказала, как работает рынок на самом деле. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Первый миф — режим инкогнито, как мантия-невидимка, скроет все следы в интернете.

Статус «секретно» при выходе в интернет хотели бы получить если не все, то очень многие россияне. Для этого большинство по привычке использует режим инкогнито — они верят, что он убережет их от назойливой рекламы, угроз безопасности и сохранит полную анонимность в сети. Многие также надеются, что инкогнито спасет от таргетированной рекламы (36%), вирусов (22%), контроля работодателя (19%) и даже поможет хакерам скрывать следы преступлений (3%).

«Анонимности удается достичь лишь частично: вы скрываете только часть персональных данных: историю поисковых запросов, информацию из любых форм, в том числе логины и пароли, прошлые посещения сайтов и так далее. Ощущение полной конфиденциальности оказывается ложным, так как IP-адрес устройства считывается в любом случае, а данные о сетевой активности становятся известны провайдеру или, например, вашему работодателю. А вот от обилия рекламы приватный просмотр совсем не защищает — более того, каждое посещение инкогнито увеличивает количество нецелевых предложений», — объяснила Одинцова.

Второй миф — соглашаясь с условиями cookies, мы «продаем душу» сайту.

Около 72% опрошенных россиян не знают ответа на вопрос, что происходит в этом случае. При этом около половины (48%) ощущают дискомфорт, когда соглашаются на условия сайта. А 16% уверены, что cookies только вредят пользователям. Остальные и вовсе опасаются, что cookies могут использовать хакеры для нанесения вреда компьютеру, очистки всех данных с жесткого диска (9%) или сбора личных данных для использования в корыстных целях (8%). Страх перед «шпионскими» cookies-файлами побуждает пользователей отключать их (11%) или ежедневно чистить (6%).

«Cookies — текстовый файл на компьютере пользователя, который не несет никакого вреда и может быть даже полезен. Он содержит информацию о прошлых взаимодействиях клиента с разными сайтами и позволяет «узнать» вас при повторном посещении и предложить те товары, которые рассматривали ранее, или закончить оплату, чтобы не начинать все заново. Для маркетологов cookies-файлы особенно ценны: работа с ними поможет скорректировать рекламную кампанию, доработать сайт с учетом пользовательской активности или настроить целевой ретаргетинг», — отметила эксперт.

Третий миф — хороший продукт продает себя сам без громкой рекламы.

Почти треть респондентов исследования (31%) убеждена, что за громкой рекламой часто скрывают низкое качество продукта. Каждый десятый покупатель считает, что масштабные рекламные кампании проводят, если товар залежался на полках или его оказалось слишком много. А 3% опрошенных убеждены, что много средств вкладывают в рекламу только нечестные предприниматели.

«Маркетинговые кампании уже давно стали не просто нормой, но и обязательной частью продвижения любого товара. Если вам из раза в раз попадается реклама одного и того же бренда в разных каналах — это точно не означает, что он плохой. Таким образом компания всего лишь стремится познакомить как можно большее количество клиентов со своим продуктом и инвестирует в этот процесс знакомства огромные средства. Кроме того, именно реклама создает так называемый конкурентный рынок с многообразием товаров и возможностью выбора лучшего для покупателя», — сказала Одинцова.

Четвертый миф — раздражающая реклама — дело рук нерадивых маркетологов.

Многие современные рекламные ролики россияне нередко считают примитивными — бедными на «высокие» смыслы и даже пошлыми. Но такие сюжеты — вовсе не следствие низкого уровня специалистов, создающих подобную рекламу. На самом деле такие простые ходы, как «заедающие» песни, игра слов и смыслов на грани дозволенного и добавление сексуального подтекста, все еще работают, особенно на широкую целевую аудиторию. Чуть меньше трети (27%) россиян считает, что задача рекламы — привлечь внимание, а раздражающая реклама делает это максимально эффективно, поэтому она необходима. Однако всегда важно помнить об уместности выбранной подачи для вашей аудитории — такие форматы сработают далеко не для всех.

«Раздражающая или провокационная реклама — далеко не всегда ошибка маркетолога. Эпатажная реклама постоянно будет привлекать внимание и делить зрителей на два противоположных лагеря: тех, кто подобное категорически не одобряет, и тех, кто восхищается смелостью и креативом создателя. В круговороте рекламных сообщений эпатаж — один из действенных способов зацепить внимание клиента и выделиться на фоне других. Если реклама не выходит в головы, значит, она запоминается, а следовательно, выполняет свою прямую задачу», — подчеркнула специалист.

Наконец, пятый миф: ИИ только ухудшает коммуникацию с клиентами.

Пока все вокруг только и делают, что говорят о быстрорастущих возможностях искусственного интеллекта, россияне продолжают сомневаться в том, что он может быть реально эффективен. Большинство (74%) отмечает, что за последние два года бренды стали чаще использовать технологии в коммуникациях: чат-боты, голосовые ассистенты. И как следствие — все реже привлекать к диалогу и выполнению рутинных задач людей. Больше половины опрошенных (51%) признаются, что вынужденное общение с искусственным интеллектом вместо человека раздражает, а треть (32%) уверена, что технологии отдаляют компании от своих клиентов, и видит в искусственном интеллекте скорее вредителя, чем помощника.

«Большая часть вопросов к умным помощникам возникает из-за того, что клиенты до сих пор не понимают их возможностей и тяжело поддаются изменениям в целом. То, что роль искусственного интеллекта в бизнесе будет только расти, — уже сегодня неоспоримый факт. Чат-боты, голосовые помощники и другие умные инструменты позволяют брендам коммуницировать со своими покупателями в любое время дня и ночи и моментально выдавать ответы на типовые вопросы. Но о полной замене людей новейшими технологиями речи пока не идет — ИИ-помощники нуждаются в постоянном обучении, а все нестандартные ситуации переадресовываются поддержке и решаются человеком», — отметила Одинцова.

По ее словам, технологии движут рекламным рынком, а бренды благодаря им могут точнее понимать свою аудиторию. Не стоит их бояться: те же cookies и искусственный интеллект не только повышают эффективность рекламы, но и помогают клиентам получить персонализированное предложение, круглосуточную поддержку и моментальное решение запросов.

«Важно понимать, что данные и алгоритмы служат лишь инструментами, которые помогают лучше взаимодействовать с клиентом, но не заменят творческий подход. Мифы о рекламе могут сбивать с толку, особенно если вы не из этой среды. Наша цель — сделать ее полезной и интересной, а без мнения целевой аудитории это невозможно», — прокомментировала Одинцова.

Ранее россиянам рассказали, как компании управляют поведением покупателей на маркетплейсах.