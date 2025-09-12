На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали, что сделают после снижения ключевой ставки

Каждый десятый опрошенный россиянин возьмет кредит после снижения ключевой ставки
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

После снижения ключевой ставки каждый десятый опрошенный россиянин планирует взять кредит. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком Синара (есть у «Газеты.Ru»).

Самая востребованная сумма кредита у респондентов — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (57%). 22% опрошенных собираются рефинансировать имеющиеся кредиты после снижения ключевой ставки, столько же респондентов оставят деньги на депозитах до окончания срока их действия и только потом планируют их снять.

«Темпы замедления инфляции и экономический рост говорят о том, что с большей вероятностью снижение ключевой ставки будет продолжаться. Банки также будут пересматривать условия кредитных продуктов вслед за снижением ключевой ставки, соответственно, будет прослеживаться тенденция по улучшению условий по кредитам, которые будут становиться более доступными для клиентов», — отметили эксперты банка.

Большая часть опрошенных (65%) указали, что их финансовое поведение не изменится, а четверть респондентов вообще не следят за изменением ключевой ставки и не понимают, на что именно она влияет.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

По результатам опроса, проведенного Банком Синара в июле, респонденты заявили, что уровень ключевой ставки ЦБ должен составлять 5—10% годовых. За такую цифру проголосовал каждый второй опрошенный россиянин — 43,50%. 32% после снижения ключевой ставки рассматривают для себя возможность крупных приобретений (автомобилей, техники, новой мебели), но не хотят тратить на это свои накопления с вкладов и не планируют их закрывать (50,3%).

Ранее россияне заявили, что ожидают снижения ключевой ставки.

