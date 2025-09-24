На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали не бояться повышения НДС

Депутат Бабаков призвал россиян не бояться повышения НДС
Илья Питалев/РИА «Новости»

Россиянам не стоит бояться повышения налога на добавленную стоимость (НДС), поскольку существуют меры, способные снизить нагрузку на население. Об этом НСН заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

Он подчеркнул, что повышение НДС является «необходимым инструментом» для страны. По его словам, он может затронуть комфорт жителей только на некоторое время. При этом это коснется в большей степени бизнеса, чем обычных граждан.

«Изменениям не подвергнутся ключевые товары, на которые действуют социальные скидки: лекарства, некоторые продукты питания, одежда для детей. Мы понимаем, что идет поиск тех, кто в состоянии взять на себя больше обязательств, но их нельзя перекладывать на потребителей», — подчеркнул Бабаков.

Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость в России на 2 процентных пункта, до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026-2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Налоговые изменения и проект бюджета на 2026-2028 годы ведомство направило в правительство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько получит бюджет от повышения НДС.

