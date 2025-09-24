На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ТПП заявили, что бизнес готов к повышению НДС

Эксперт совета ТПП Крылов: бизнес России заложил в цены повышение НДС до 22%
Владимир Баранов/РИА Новости

Российский бизнес готов к повышению налога на добавленную стоимост (НДС) с 20% до 22%, заявил «Газете.Ru» эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, налоговый консультант Алексей Крылов.

«На фоне предложенных изменений существуют вероятность укрупнения российского бизнеса: пытаясь не повысить себестоимость, бизнес на общей системе налогообложения (ОСНО) будет с еще большей охотой работать с подрядчиками на НДС, чтобы получить налоговый вычет. А вот перейти на общую систему налогообложения смогут себе позволить далеко не все юридические лица. В остальном же рынок всегда живет ожиданиями, и предполагаю, что российские предприниматели уже давно заложили в цену прогноз на значительно более серьезные для бизнеса вызовы, чем +2 процентных пункта к ставке НДС», — отметил Крылов.

По его словам, после вступления в силу новых норм можно ожидать кратковременный всплеск интереса к «серым» схемам. В первые месяцы, вероятно, увеличится число регистраций фирм-однодневок на уплату НДС или перевод существующих компаний на общую систему налогообложения, допустил Крылов. Однако механизмы контроля ФНС и Банка России должны быстро пресечь эту тенденцию, уверен эксперт.

Он предположил, что спрос на обходные схемы, скорее всего, действительно возрастет в самом начале, но затем пойдет на спад, когда бизнес убедится, что никаких критических последствий повышение НДС не несет. Одновременно Крылов не исключил и спекулятивный рост цен на такие схемы: если раньше так называемый «бумажный» НДС составлял около 3%, то после изменений он может подняться до 5%. По сути, рост будет сопоставим с увеличением самой налоговой ставки с 20% до 22%, заключил Крылов.

Минфин 24 сентября предложил повысить НДС с 20% до 22%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минфин внес поправки в бюджет РФ.

