Россия потратит 110 млрд рублей на новые школы и детсады к 2030 году

Минфин выделил почти 110 млрд рублей на строительство 150 школ и детсадов
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Почти 110 млрд рублей запланировано на возведение 150 школ и детских садов в России до 2030 года. Соответствующая информация появилась на сайте Минфина.

На капитальный ремонт существующих школ в период 2026–2028 годов планируется направить более 290 млрд рублей. Для создания современной инфраструктуры детских садов предусмотрено 50,9 млрд рублей на ремонт и 26,6 млрд рублей на строительство новых учреждений.

Кроме того, почти 170 млрд рублей учтено на создание кампусов мирового уровня в 2026–2028 годах. Планируется построить 25 таких кампусов к 2030 году и не менее 40 — к 2036 году.

В документах также отметили, что дополнительно более 1 трлн рублей будет направлено на здравоохранение до 2030 года для исполнения поручения президента по укреплению системы здравоохранения.

В Минфине указали, что приоритетами бюджета на период с 2026 по 2028 год являются социальная поддержка граждан и семей участников спецоперации на Украине, безопасность страны и достижение национальных целей.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».

