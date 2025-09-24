На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выделят дополнительно 1 трлн рублей на медицину

Минфин: на здравоохранение до 2030 года направят более 1 трлн рублей
true
true
true
close
Агентство «Москва»

Дополнительно более 1 трлн рублей будет направлено на здравоохранение в России до 2030 года. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2026–2028 годы.

В документах отмечается, что эти средства предназначены для исполнения поручения президента по укреплению системы здравоохранения.

В частности, на реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в трехлетнем периоде предусмотрено более 900 млрд рублей. В полном объеме планируется финансирование программ лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями через Фонд «Круг добра», профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, а также обеспечение медикаментами по программе 14 ВЗН.

В Минфине указали, что приоритетами бюджета на период с 2026 по 2028 год являются социальная поддержка граждан и семей участников спецоперации на Украине, безопасность страны и достижение национальных целей.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».

