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Финансист рассказал, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги

Финансист Бархота: пенсионерам не стоит вкладывать деньги в ценные бумаги
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Пенсионерам не рекомендуется вкладывать деньги в ценные бумаги и финансовые пирамиды. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Финансист пояснил, что вложения в такие ценные бумаги, как акции и облигации, требуют сноровки и опыта. Также при выборе подобных инструментов человек должен обладать психологической устойчивостью, отметил эксперт.

«Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причем не только по причине их рисковой природы, но и потому что в случае снижения стоимости они могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование. Это может отразиться на здоровье и даже стать фатальным для пожилого человека», — сказал финансист.

Бархота добавил, что вложения в финансовые пирамиды представляют собой безвозвратную утрату средств. Вместо этого эксперт рекомендует пенсионерам открыть вклады с высокими процентными ставками.

В марте профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что основная часть положенных пенсионерам льгот предоставляется в уведомительном порядке, но для получения некоторых возможных доплат придется подать заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через «Госуслуги».

Ранее экономист назвал три главные ошибки при планировании пенсии.

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