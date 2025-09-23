На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Центробанке ответили на вопрос о выпуске пластиковых банкнот

Зампред ЦБ Белов: выпуск пластиковых банкнот в России не планируется
close
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Банк России не планирует выпуск пластиковых банкнот. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов в интервью РИА Новости.

«Нет, не планируем», — сказал Белов.

В мире полимерные банкноты в основном обращаются в странах с жарким и влажным климатом. Для России это нецелесообразно, подчеркнул зампред ЦБ.

Бумажные банкноты обладают более совершенным защитным комплексом, который невозможно создать на полимере, отметил он.

Белов напомнил, что памятную банкноту на полимерной подложке, посвященную Чемпионату мира по футболу, выпускали в России в 2018 году.

Заместитель председателя Центробанка также сообщил, что регулятор начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей.

Она будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску. В данный момент ЦБ приступает к следующему этапу — выбору символов для банкноты.

Ранее эксперты рассказали россиянам о выгоде акции по обмену монет на бумажные деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами