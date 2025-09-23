В Центробанке ответили на вопрос о выпуске пластиковых банкнот

Зампред ЦБ Белов: выпуск пластиковых банкнот в России не планируется

Банк России не планирует выпуск пластиковых банкнот. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов в интервью РИА Новости.

«Нет, не планируем», — сказал Белов.

В мире полимерные банкноты в основном обращаются в странах с жарким и влажным климатом. Для России это нецелесообразно, подчеркнул зампред ЦБ.

Бумажные банкноты обладают более совершенным защитным комплексом, который невозможно создать на полимере, отметил он.

Белов напомнил, что памятную банкноту на полимерной подложке, посвященную Чемпионату мира по футболу, выпускали в России в 2018 году.

Заместитель председателя Центробанка также сообщил, что регулятор начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей.

Она будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску. В данный момент ЦБ приступает к следующему этапу — выбору символов для банкноты.

