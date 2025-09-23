Московский суд начал банкротство российской «дочки» Microsoft

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства (наблюдение) в ООО «Майкрософт Рус». Об этом сообщает РИА Новости.

«С 2022 года материнской компанией были приостановлены продажи продуктов и услуг в России, «Майкрософт Рус» продолжала оказывать техподдержку. В последнее время у нее был единственный клиент, который в 2025 году тоже приостановил отношения, у компании перестал генерироваться доход, и она в соответствии с законом инициировала процедуру банкротства», – заявил представитель компании.

Представитель должника сообщил в суде, что неисполненные обязательства российского подразделении американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation превышают 1,5 млрд руб.

По информации агентства, рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 17 марта. Временным управляющим утвержден Александр Пономаренко из ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Как сообщила судья Татьяна Лобова, суд определил эту организацию методом случайного выбора.

О намерении банкротиться российская дочка Microsoft сообщила 30 мая. Притом, согласно документации, опубликованной на Федресурсе, в качестве кредитора выступил только Газпромбанк. В то же время, по информации агентства, на суде финансовая организация выступила в качестве третьего лица.

О начале процедуры банкротства ООО «Майкрософт Рус» стало известно 9 августа.

