Основное юрлицо Microsoft в России добивается своего банкротства

Основное юридическое лицо Microsoft в России — ООО «Майкрософт рус» — решило подать на банкротство. Об этом сообщает «Федресурс».

«Майкрософт рус» <…> уведомляет всех заинтересованных лиц и сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании общества с ограниченной ответственностью «Майкрософт рус» несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении.

Microsoft начала сокращение своего бизнеса в России в марте 2022 года, что привело к увольнению всего персонала российского офиса в течение года.

Накануне министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в рамках Tadviser Summit заявил, что можно подумать над поэтапным ограничением зарубежных облачных сервисов. Таким образом Шадаев прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина об «удушении» иностранных IТ-сервисов, которые действуют против России, но сами не до конца покинули российский рынок.

По словам министра, отрасль облачного хранения в России развивается очень быстро, и вопрос ограничения зарубежных сервисов можно рассматривать в более широком контексте.

Ранее эксперт российской компании помог Microsoft исправить критическую уязвимость в Windows.