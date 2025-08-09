Суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Microsoft

Началась процедура банкротства российской дочерней компании американской корпорации Microsoft — «Майкрософт Рус». Об этом пишет РБК.

По данным издания, долги «Майкрософт Рус» превышают 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что в финансовой отчетности компании за 2024 год отсутствовали какие-либо упоминания о планах Microsoft по ликвидации своего российского подразделения.

В мае этого года компания опубликовала уведомление для «всех заинтересованных лиц» о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ее банкротом.

До этого Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Газпромбанка и постановил взыскать с ООО «Майкрософт Рус» $943 тысячи. Данная сумма включает в себя около $887 тысяч необоснованного обогащения, возникшего в результате неотработанного аванса по договору, заключенному 17 сентября 2021 года на предоставление услуг поддержки Microsoft Unified Support. Помимо этого, в сумму иска включены проценты за пользование чужими денежными средствами и проценты, начисляемые до дня фактической оплаты, рассчитываемые по курсу Центрального банка Российской Федерации.

