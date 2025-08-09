На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Microsoft

РБК: суд начал процедуру банкротства «Майкрософт Рус» с долгами 1,5 млрд рублей
true
true
true
close
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Началась процедура банкротства российской дочерней компании американской корпорации Microsoft — «Майкрософт Рус». Об этом пишет РБК.

По данным издания, долги «Майкрософт Рус» превышают 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что в финансовой отчетности компании за 2024 год отсутствовали какие-либо упоминания о планах Microsoft по ликвидации своего российского подразделения.

В мае этого года компания опубликовала уведомление для «всех заинтересованных лиц» о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ее банкротом.

До этого Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Газпромбанка и постановил взыскать с ООО «Майкрософт Рус» $943 тысячи. Данная сумма включает в себя около $887 тысяч необоснованного обогащения, возникшего в результате неотработанного аванса по договору, заключенному 17 сентября 2021 года на предоставление услуг поддержки Microsoft Unified Support. Помимо этого, в сумму иска включены проценты за пользование чужими денежными средствами и проценты, начисляемые до дня фактической оплаты, рассчитываемые по курсу Центрального банка Российской Федерации.

Ранее Microsoft решила заменить сотни айтишников на ИИ, который они сами и создали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами