В России допустили, что цены на золото продолжат расти

Финансист Рокотянская: цены на золото могут превысить $4 тыс. в перспективе года

Цены на золото могут превысить $4 тыс. за 31 грамм в перспективе года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

«На горизонте 12 месяцев прогноз наших аналитиков — $4121, однако в текущем моменте металл явно перегрет, и его цена может перейти к снижению, остановившись в широком диапазоне $3300–3600. Золото переживает очередную волну роста, но уже нарастает риск коррекционного отката. Долгосрочные прогнозы по золоту при этом остаются позитивными», — отметила Рокотянская.

Она уточнила, что прогноз «БКС» по максимальным ценам на золото в 2025 году уже был достигнут, а дальнейшему увеличению показателя могут способствовать смягчение процентной ставки Федеральной резервной системы США и стремление ряда стран к расширению доли золота в своих золото-валютных резервах.

22 сентября 2025 года цены на золото обновили исторический максимум, впервые превысив уровень в $3750 за тройскую унцию, следует из данных Comex. С января этого года металл подорожал примерно на 40–42%.

