Компания из США заключила с Казахстаном сделку по локомотивам на $4,2 млрд

США и Казахстан согласовали сделку на поставку 300 локомотивов на $4,2 млрд
close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Представители Соединенных Штатов и Казахстана согласовали сделку на $4,2 млрд на поставку 300 локомотивов в республику. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Состоялась церемония подписания соглашений с американской компанией Wabtec на сумму около $4,2 млрд. Документы предусматривают производство в нашей стране 300 грузовых локомотивов <...> и их сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.

Реализацией проекта займется завод Wabtec Kazakhstan, находящийся в Астане.

17 сентября сообщалось, что Россия нарастила поставки легковых автомобилей в Казахстан. Однако доля РФ на рынке республики остается относительно небольшой: в июле Россия обеспечила чуть более 3% потребностей республики в импортных легковых автомобилях. В лидерах оказались Китай (53%), Япония (20%) и Соединенные Штаты (13%).

Ранее сообщалось, что россиян начали массово вызывать на допрос в полицию Казахстана.

