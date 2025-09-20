Россиян начали массово вызывать на допрос в полицию Казахстана

Россиян массово вызывают в полицию Казахстана из-за незаконного получения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) страны в удаленном режиме. Об этом пишет RTVI.

В 2024 году дистанционное получение ИНН в Казахстане было запрещено. При этом в 2024-2025 годах 240 тыс. граждан России получили банковские карты в соседней стране. Предполагается, что многие из них получили номер именно удаленно. Такая услуга активно рекламируется в интернете, в связи с чем в Казахстане возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По данным журналистов, сейчас казахстанские полицейские рассматривают в качестве возможных свидетелей несколько сотен россиян, возможно, их список будет расширен до тысяч. Будут ли им грозить какие-то санкции, не уточняется.

В феврале 2025 года три банка Казахстана возобновили выдачу платежных карт россиянам. На этом фоне в стране резко вырос спрос на банковские карты Visa и MasterCard.

Ранее житель казахстанского Атырау получил срок за участие в украинском конфликте на стороне РФ.