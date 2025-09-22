На российской границе задержали «ГАЗель» с незаконно ввезенными дронами

ФТС сообщила о задержании партии из 35 БПЛА, ввезенной из Казахстана

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) задержали прибывший из Казахстана автомобиль «ГАЗель» с 35 БПЛА внутри. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ФТС.

Отмечается, что все беспилотники, кроме одного квадрокоптера DJI Mavic, находились в разобранном виде. Мужчина, который сопровождал партию, утверждал, что БПЛА принадлежат ему и он планирует использовать их для личных видеосъемок.

Однако количество беспилотников смутило таможенников, а предварительная экспертиза показала, что два дрона из партии способны переносить грузы весом до 5 кг, один беспилотник можно использовать для разведки, а из оставшегося оборудования можно собрать 32 БПЛА, которые смогут переносить и сбрасывать грузы небольшого размера.

В итоге партию задержали. В настоящее время проводится проверка.

В августе ФСБ задержала на российско-грузинской границе машину Chevrolet Volt, в которой нашли 130 кг синтетической финской взрывчатки в виде пены, к которой подсоединена индукционная катушка. По данным спецслужб, с ее помощью украинские спецслужбы планировали подорвать Крымский мост. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России пресекли контрабанду наркотиков под видом яблок из Молдавии.