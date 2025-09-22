На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финансовый советник раскрыл, что стоит сделать перед покупкой квартиры

Специалист Герасимов: перед покупкой квартиры важно оценить риски
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Перед покупкой квартиры важно оценить риски и грамотно спланировать бюджет. Об этом Pravda.Ru рассказал финансовый советник и автор книги «Как привести деньги в порядок» Алексей Герасимов.

«Если у человека есть вся необходимая сумма, риски значительно снижаются. Важно выбрать подходящий момент для покупки и оценить объект. Рекомендуется привлекать профессиональных оценщиков и риэлторов, которые смогут объективно определить стоимость и состояние жилья», — уточнил эксперт.

По его словам, при покупке новостройки важно оценить надежность застройщика. Кроме того, специалист посоветовал реалистично оценить свои финансовые возможности, особенно в случае оформления ипотеки. Герасимов добавил, для оценки своих возможностей стоит вести финансовое планирование и четко определять цели.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев до этого говорил, что перед покупкой квартиры россияне теперь могут по выписке из единого госреестра недвижимости (ЕГРН) проверить, есть у кого-то еще право жить в этом помещении.

Ранее россиян предупредили об уловках мошенников при покупке жилья.

