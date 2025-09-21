В Госдуме назвали категории граждан, которых коснется индексация зарплат в октябре

Депутат Цунаева: в октябре индексация зарплат затронет военных и бюджетников

Октябрьская индексация зарплат на 7,6% коснется военнослужащих, сотрудников силовых структур и нескольких категорий бюджетников. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Депутат уточнила, что запланированная на 1 октября индексация зарплат в первую очередь коснется военных. Также оплата труда увеличится для сотрудников МВД РФ, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работников органов принудительного исполнения и других, отметила парламентарий.

«Кроме того, повышение зарплат коснется также и работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей», — сказала Цунаева.

11 сентября глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что с 1 октября в России проиндексируют военные пенсии и оклады. Депутат пояснил, что индексация произойдет из-за перерасчета денежного довольствия.

