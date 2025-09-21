На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали категории граждан, которых коснется индексация зарплат в октябре

Депутат Цунаева: в октябре индексация зарплат затронет военных и бюджетников
true
true
true
close
Depositphotos

Октябрьская индексация зарплат на 7,6% коснется военнослужащих, сотрудников силовых структур и нескольких категорий бюджетников. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Депутат уточнила, что запланированная на 1 октября индексация зарплат в первую очередь коснется военных. Также оплата труда увеличится для сотрудников МВД РФ, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работников органов принудительного исполнения и других, отметила парламентарий.

«Кроме того, повышение зарплат коснется также и работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей», — сказала Цунаева.

11 сентября глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что с 1 октября в России проиндексируют военные пенсии и оклады. Депутат пояснил, что индексация произойдет из-за перерасчета денежного довольствия.

Ранее в Госдуме назвали даты индексации пенсий в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами