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Банки Казахстана увеличили выпуск карт Visa и Mastercard

В Казахстане нарастили выпуск карт Visa и Mastercard из-за спроса
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Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters

В январе 2025 года банки Казахстана увеличили выпуск карт международных платежных систем, включая Visa и Mastercard. Это следует из статистики Нацбанка республики «Платежные карточки и электронные банковские услуги», передает РБК.

Отмечается, что количество выпущенных карт международных платежных систем за месяц возросло на 3,9%. На 1 февраля 2025 года их количество составило 56,7 млн штук, что стало максимальным значением прироста с весны 2023 года.

Похожий показатель прироста (3,6%) был зафиксирован в июне 2022 года на фоне появления «карточного туризма» у граждан России.

До этого экономист Антон Любич заявил, что на фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном прогнозируется возвращение в Россию ушедших ранее западных компаний. По мнению эксперта, первыми работу возобновят платежные системы Visa и Mastercard, так как откат санкций начнется именно с финансового сектора.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что, говоря на тему возвращения платежных систем Visa и Mastercard, необходимо учитывать развитие российской системы «Мир». Парламентарий отметил в связи с этим, что процесс вхождения американских карт на российскую территорию возможен лишь при сотрудничестве.

Ранее была названа сумма потерь американского бизнеса после ухода из России.

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