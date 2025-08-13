На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Казахстана наказали за военную службу в Донбассе на стороне России

Житель Атырау получил 5 лет колонии за участие в конфликте на стороне РФ
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Атырау признал местного жителя виновным в участии в боевых действиях на стороне России в Донбассе и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.

Как установило следствие, в конце марта 2024 года мужчина отправился в Москву, где заключил контракт с российскими уполномоченными органами для прохождения военной службы. В дальнейшем он выполнял обязанности военного медика в зоне конфликта на территории Донбасса.

Приговор вынесли по статье 172 Уголовного кодекса Казахстана, которая предусматривает от пяти до девяти лет лишения свободы за участие граждан страны в вооруженных конфликтах за рубежом при отсутствии признаков наемничества. Решение суда пока не вступило в законную силу.

До этого другой гражданин Казахстана заключил контракт с Минобороны, получил выплаты, на которые купил мотоцикл, и попытался уехать на родину. Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы и штрафу.

Ранее в Казахстане наказали блогера за оскорбительную песню про русских.

