В ЦБ рассказали о применение ИИ в работе регулятора

ЦБ начал использовать ИИ при работе с жалобами
Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк (ЦБ) России начал применять искусственный интеллект (ИИ) при работе с жалобами и для адаптации языка аналитических материалов. Об этом сообщили в Telegram-канале регулятора.

«Новые технологии позволяют классифицировать жалобы, маршрутизировать их для дальнейшей обработки. Также мы задействуем ИИ для адаптации языка наших аналитических материалов, чтобы сделать их более понятными для разных целевых аудиторий», — говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что ИИ становится важным инструментом для аналитиков и экономистов. С его помощью участники рынка могут более эффективно обрабатывать и анализировать данные, отметили в регуляторе. Однако для применения в работе технологии требуется большой объем исторической информации, которой в настоящий момент пока недостаточно, подчеркнули в Банке России.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что возможности искусственного интеллекта можно использовать при принятии любых решений, в том числе в сфере ответственности Центробанка, однако отвечать за них обязан человек.

Ранее в России создали «эмоциональный словарь» для обучения ИИ человеческим чувствам.

