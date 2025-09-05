Путин допустил использование ИИ в работе Центробанка

Путин: ИИ можно использовать для решений ЦБ, но отвечать за них должен человек

Возможности искусственного интеллекта (ИИ) можно использовать при принятии любых решений, в том числе в сфере ответственности Центробанка, однако отвечать за них обязан человек. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

Так он ответил на вопрос ведущей заседания, можно ли доверить установление ключевой ставки ИИ.

«С искусственного интеллекта ничего не спросишь, это просто инструмент, а люди должны работать», — добавил Путин.

Президент также отметил выступление члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна на тему искусственного интеллекта. По словам главы государства, граждане России и Китая должны пользоваться ИИ и развивать эти инструменты.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций. Центральная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

